منتخب الرماية يشارك في «آسيوية الأطباق»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يختتم المنتخب الوطني لرماية الأطباق موسمه الرياضي بالمشاركة في بطولة آسيا الثامنة، المقررة في الكويت خلال الفترة من الثاني وحتى 12 نوفمبر الجاري، على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بالكويت، ويتنافس فيها 161 رامياً ورامية يمثلون 18 دولة من القارة الصفراء.

ومن المقرر أن يقصّ منتخب رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» شريط المشاركة، بعد غد، بالتدريب الرسمي، فيما يخوض غمار المنافسات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، الموافقين الخامس والسادس من شهر نوفمبر، ويمثل المنتخب في هذه المسابقة الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وسيف خليفة بن فطيس المنصوري، ومحمد حسين علي أحمد «سكيت رجال»، أما منتخب رماية الأطباق من الحفرة «التراب» فسيغادر في الخامس من نوفمبر المقبل، للتأقلم على الميادين، ومن ثم المشاركة في التدريب الرسمي في الثامن من نوفمبر، ويخوض المنافسات يومَي التاسع و10 من نوفمبر، ويمثل المنتخب في هذه المسابقة: حمد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي وأحمد يحيى محمد يحيى الحمادي ووليد حمد نهيل العرياني وخالد الكعبي «تراب رجال». وفي منافسات المسدس والبندقية «الرصاص»، يمثل المنتخب أحمد الحفيتي وإبراهيم خليل وسالم اليماحي وأحمد الأميري، ولطيفة مراد ومروة جوهر وعليا إبراهيم ووفاء خميس وصفاء الهاشمي.

من جهة أخرى، يغادر مساء اليوم الأمين العام لاتحاد الرماية والقوس والسهم عضو الاتحاد الآسيوي للرماية، عبدالله سالم بن يعقوب، إلى الكويت لحضور اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، المقرر في الكويت غداً، كما يحضر اجتماع الجمعية العموية للاتحاد الآسيوي بعد غد، ويتابع منافسات البطولة التي ستنطلق الاثنين المقبل.

وستشهد البطولة منافسات للشباب والشابات في كل الأسلحة إلى جانب احتمالية إقامة بطولة رماية الدبل تراب، التي أدرجت في البرنامج على الرغم من إلغائها من برنامج الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ولم يتم تسجيل سوى خمسة رماة رجال حتى الآن، يمثلون ثلاث دول.

يذكر أن العام المقبل هو عام التأهل الأولمبي، الذي يمثل أمل كل الرماة في مختلف أنحاء العالم، لذلك تعكف كل الأجهزة الفنية على إعداد لاعبيها بالصورة التي تضمن لهم الحصول على بطاقة تأهل في بداية المرحلة قبل فوات الأوان، وتعد البطولة الحالية في الكويت مهمة لكل الرماة للاطمئنان على السلاح والمستوى، حيث يستهل العام المقبل «الأولمبي» ببطولة كأس العالم بالمكسيك، خلال شهر مارس 2019، التي تحظى ببطاقتَي تأهل في كل من رماية التراب والاسكيت.