«صاحب همة» كويتي: تعلّقي بـ «الأزرق» لا يرتبط بالنتائج

حضر المشجع الكويتي من أصحاب الهمم، يوسف الرشود، إلى جدة برفقة أسرته لمتابعة منتخب بلاده في بطولة «خليجي 27»، في تجربة وصفها بالمختلفة والمميزة، كونها المرة الأولى التي يسافر فيها خارج الكويت لمساندة «الأزرق» في البطولة.

وقال الرشود لـ«الإمارات اليوم» إن ارتباطه بمنتخب بلاده لا يرتبط بالنتائج، وإنما يُمثل بالنسبة إليه انتماءً وفخراً، مشيراً إلى أن الكويت تظل من أبرز منتخبات البطولة الخليجية، وصاحبة الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب برصيد 10 ألقاب.

وأضاف: «حضرت إلى جدة مع أسرتي من الكويت لمتابعة منتخب بلادي، وهذه المرة مختلفة ومميزة بالنسبة لي، لأنها أول مرة أسافر فيها خارج الكويت لمتابعة (الأزرق) في بطولة كأس الخليج. كنت أتابع (خليجي 26) في الكويت، وكانت تجربة قريبة إلى القلب، لكن السفر خلف المنتخب ومساندته في دولة خليجية أخرى يحمل شعوراً مختلفاً، وسعيد بأن أعيش هذه التجربة مع أسرتي».

ورغم عدم تأهل المنتخب الكويتي إلى الدور نصف النهائي، أكد الرشود ثقته بقدرة «الأزرق» على استعادة حضوره، وقال: «رغم عدم تأهل منتخب الكويت إلى الدور التالي، فإن (الأزرق) يظل كبيراً وقادراً على العودة، والكويت دائماً لها مكانتها وقيمتها في كأس الخليج.. المنتخب الكويتي هو ملك بطولات الخليج، فقد حقق اللقب 10 مرات، وهذا تاريخ كبير يجعلنا نثق دائماً بقدرته على استعادة حضوره والمنافسة من جديد».

وكشف الرشود أن لاعبه المفضل هو يوسف ناصر، موضحاً أنه بدأ متابعة منافسات كأس الخليج منذ النسخة الماضية «خليجي 26»، التي استضافتها الكويت، قبل أن يخوض تجربة السفر لأول مرة لمتابعة المنتخب خارج بلاده.

وقال: «يوسف ناصر لاعب أحبه كثيراً، وأتابع أداءه مع المنتخب، وأتمنى أن أراه يسجل ويقدم أفضل ما لديه، لأن اللاعبين يمثلون الكويت، ونحن نساندهم في كل الظروف».

وأشار إلى أن مباراة الكويت أمام عُمان في النسخة الماضية لاتزال عالقة في ذاكرته، مؤكداً أن مباريات المنتخب تحظى بخصوصية كبيرة لدى الجماهير الكويتية، سواء داخل البلاد أو خارجها، وأن ذكريات البطولة الماضية شجعته على مواصلة الحضور ومساندة «الأزرق».

وأشاد الرشود بأجواء «خليجي 27»، معتبراً أن البطولة تُمثل فرصة للتجمع بين الأشقاء من مختلف دول الخليج، وقال إن الأجواء المصاحبة للمنافسات تمنح الجماهير فرصة للقاء والتشجيع والتعرف إلى ثقافات وعادات الأشقاء.

وأعرب عن سعادته بالحضور في جدة، متمنياً استمرار الروح الخليجية التي تجعل البطولة مناسبة رياضية واجتماعية تجمع الجميع حول كرة القدم والمحبة والتنافس الشريف.

يوسف الرشود:

• السفر خلف المنتخب ومساندته في دولة خليجية أخرى يحمل شعوراً مختلفاً.

• الروح الخليجية تجعل البطولة مناسبة رياضية واجتماعية للمحبة والتنافس الشريف.