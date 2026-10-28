الإمارات تشارك في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للجولف بنيوزيلندا

يشارك اللاعبان ريان أحمد وجوناثان سيلفراج في النسخة السابعة عشرة من بطولة آسيا والمحيط الهادئ للجولف للهواة 2026، التي تنطلق غداً في مدينة أوكلاند النيوزيلندية، وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، بمشاركة 120 لاعباً يمثلون 40 دولة.

وتأتي المشاركة الإماراتية ضمن جهود اتحاد الإمارات للجولف لتوسيع حضور لاعبيه في المحافل الدولية، وصقل قدراتهم الفنية من خلال الاحتكاك بمستويات تنافسية متنوعة، بما يسهم في إعدادهم للاستحقاقات المقبلة وتطوير رياضة الجولف في الدولة.

ويشارك نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجولف اللواء الركن /م/ عبدالله السيد الهاشمي، في الإشراف على منافسات البطولة إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، دعماً لجهود تنظيم الحدث القاري وتعزيز انتشار اللعبة في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

وتقام البطولة على مدار أربعة أيام، حيث تُختتم منافساتها في الأول من نوفمبر المقبل، عقب أربع جولات يتحدد على إثرها البطل، مع تأهل اللاعبين إلى الجولتين الأخيرتين بعد استكمال أول 36 حفرة وفق نظام البطولة.

وتمنح البطولة بطلها فرصة المشاركة في بطولة «الماسترز» لعام 2027، إلى جانب فرصة التأهل إلى بطولة «ذا أوبن»، بما يعزز مكانتها على أجندة الجولف الدولية، ويمنح اللاعبين الهواة فرصة التدرج نحو أعلى مستويات المنافسة.