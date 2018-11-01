أيمن الرمادي: نتطلع لعبور النقطة 16 بنهاية الدور الأول

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

عبر مدرب الفريق الاول لنادي عجمان المصري ايمن الرمادي عن سعادته بالفوز على اتحاد كلباء بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت مساء امس ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، لكون الفوز مهد لاقتراب البرتقالي من المنطقة الامنة بشكل مبكر.

واكد الرمادي ان فريقه استحق الفوز وانه سجل ثلاثة اهداف فقط من عدد كبير من الهجمات التي اتيحت لمهاجميه، وكان من الممكن زيادة النتيجة لولا تدخل العارضة والقائم في محاولتين كانت ستزيد من غلة الاهداف، وقال الرمادي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: الوصول للنقطة 16 او اكثر من ذلك سيعطينا اريحية عالية، عندما سنخوض مباريات الاياب، واشعر بارتياح افضل لاننا جمعنا 7 نقاط من 4 مباريات لعبناها خارج ملعبنا، وهو امر جيد، وتابع : عوضنا الخسارة السابقة امام العين، والتي لعبنا بها بشكل جيد، وتمكنا من تسجيل 3 اهداف في ملعب كلباء، وهو شيء مميزبكل تأكيد، وفي المباريات السابقة كنا نصل لمرمى الفريق المنافس بشكل كثير لكننا لانسجل، بينما في مباراتنا اليوم وصلنا كثيرا وسجلنا 3 اهداف، واضعنا فرصا كثيرة، لاننا اشتغلنا كثيرا خلال الاسبوع الماضي فنيا امام المرمى، وختم: حصلنا على النقطة العاشرة وهي نقطة محورية وسعيد للوصول لها وتنتظرنا 5 مباريات نتطلع لنقاط جديدة خلالها.

فيفياني: تمنينا ان نسعد جمهور النمور

اعتبر مدرب الفريق الاول لنادي اتحاد كلباء الايطالي فيفياني الاخطاء الفردية التي ارتكبها بعض لاعبيه هو من تسبب بالخسارة امام عجمان مساء امس، مؤكدا ان فريقه كان الطرف الافضل لكن الاخطاء التي ارتكبها بعض اللاعبين اهدت عجمان النقاط، وقال فيفياني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: يجب ان يستوعب اللاعبين بان الدوري صعب جدا ومن المستحيل ان تقدم مثل هذه الهدايا، وان تحقق الفوز، وتابع: الفريق يتمتع بايجابيات كثيرة خصوصا واننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني، وقد رجعنا للمباراة واضعنا فرصة التقدم في الهجمة التي اضاعها راموس، وختم: تمنينا ان نحقق النتيجة الايجابية لكي نسعد الجمهور المتعطش لان يشاهد فريقه يفوز على ملعبه.