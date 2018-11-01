السماوي يعود لسكة الانتصارات ويوقف «صحوة» الظفرة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

نجح بني ياس في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة، بعد تغلبه على الظفرة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت أمس على استاد الشامخة الجديدة، في الجولة الثامنة من منافسات دوري الخليج العربي لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، وفي الشوط الثاني تقدم بني ياس أولاً عن طريق يوسف جابر في الدقيقة 61 من ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، وتعادل راشد مهير الكتبي للظفرة بضربة رأس في الدقيقة 68، بعد تأكد الحكم عبدالله العاجل من تخطي الكرة لخط المرمى عن طريق تقنية الفيديو، ثم أضاف سهيل النوبي الهدف الثاني لبني ياس في الدقيقة 83 بتسديدة قوية زاحفة على يمين خالد السناني. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بني ياس إلى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد الظفرة عند تسع نقاط.

جاءت المباراة جيدة المستوى، وكان بني ياس الأفضل نسبياً، وكان الأكثر وصولاً إلى المرمى وإضاعة للفرص، وأتيحت للفريق أكثر من فرصة محققة للتهديف عن طريق كوندي والنوبي وأورتيغا، واستطاع يوسف جابر وضع حد للفرص الضائعة، وتمكن من تسجيل الهدف الأول بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة، وضعها من فوق الحائط البشري على يسار خالد السناني، في الدقيقة 61، وتبادل الفريقان الهجمات والفرص الضائعة، ولم تدم فرحة بني ياس كثيراً، حتى تمكن راشد الكتبي من تسجيل هدف التعادل للظفرة في الدقيقة 68 بضربة رأس إثر ضربة ركنية، تخطت خط المرمى، واستعان الحكم بتقنية الفيديو، للتأكد من صحة قرار مساعده الذي أشار إلى أن الكرة تجاوزت خط المرمى. ولم ييأس بني ياس وهاجم مرة أخرى واستطاع سهيل النوبي اقتناص الهدف الثاني بتسديدة قوية زاحفة على يمين السناني في الدقيقة 83.