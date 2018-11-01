مجلس أبوظبي يكرّم 50 شخصية إعلامية ورياضية سودانية

المصدر: منصور السندي - أبوظبي

احتفى مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، بتكريم 50 شخصية رياضية وإعلامية سودانية، في فندق سوفتيل الكورنيش بأبوظبي، على هامش مباراة الكلاسيكو بين قطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ، التي تستضيفها أبوظبي بعد غدٍ، على استاد محمد بن زايد.

حضر الحفل سفير السودان لدى الإمارات، محمد الأمين الكارب، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني.

وقال العواني، لـ«الإمارات اليوم»، إننا «نسعى من خلال إقامة مثل هذا الحدث إلى تحقيق الكثير من الأهداف والمكاسب المشتركة، بما يعود بالمنفعة على الشعبين والبلدين الشقيقين». وتم تكريم الزميلين منصور السندي ومعاذ كمبال من صحيفة «الإمارات اليوم»، ضمن الشخصيات السودانية، التي خدمت في الإعلام الإماراتي على مدى سنوات عدة.