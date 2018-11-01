الشارقة.. أنت «الملك»

المصدر: معاذ كمبال - العين

واصل فريق الشارقة تألقه هذا الموسم، وحقق، أمس، فوزاً غالياً وثميناً بهدفين لهدف على حساب مستضيفه فريق العين (حامل اللقب)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، لينفرد بذلك بصدارة جدول الترتيب، بعد أن رفع رصيده إلى 20 نقطة، في حين تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 16.

وكان الشارقة الطرف الأفضل على مدار شوطي اللقاء، واستحق تحقيق الفوز بنقاط المباراة كاملة، عطفاً على مجهود لاعبيه على الجانب الهجومي بتسجيل هدفين، بالإضافة للثبات الدفاعي المحكم بجانب تألق حارس المرمى عادل الحوسني، الذي كان نجماً في اللقاء وتصدى لعدد من التسديدات الصعبة.

وتقدم الشارقة بالهدف الأول بواسطة لاعبه البرازيلي ويلتون سواريز في الدقيقة 25، وأضاف مواطنه إيغور كورنادو الهدف الثاني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، في حين جاء هدف تقليص الفارق لفريق العين في الدقيقة 67، بواسطة لاعبه السويدي ماركوس بيرغ.

وأكمل مدربا الفريقين: الكرواتي زوران ماميتش، والوطني عبدالعزيز العنبري، المباراة وقوفاً في المنطقة الفنية لتوجيه اللاعبين بسبب الإثارة المتواصلة التي لم تنقطع إلا بين شوطي اللقاء، وهي الحال نفسها لدى جماهير الفريقين التي أكمل بعضها اللقاء وقوفاً، بينما شهدت المباراة العديد من الالتحامات البدنية بين اللاعبين، ما استدعى إشهار حكم المباراة محمد عبدالله حسن تسع بطاقات صفراء.

ورفع المهاجم البرازيلي، ويلتون سواريز، رصيده من الأهداف إلى ثمانية، محافظاً على صدارة جدول ترتيب الهدافين. وبالعودة لمجريات المباراة فقد بدأ فريق الشارقة اللقاء مهاجماً بواسطة ثلاثي المقدمة، الذي حصل على العديد من الفرص التي كانت كفيلة بمنحه التقدم بهدفين على أقل تقدير حتى قبل مضي الدقائق الـ10 الأولى، خصوصاً في ظل البطء الدفاعي الواضح في صفوف أصحاب الأرض، الذين عجزوا عن مجاراة لاعبي «الملك»، واكتفوا بالاحتفاظ بالكرة في وسط الملعب لتهدئة إيقاع المباراة.

وترجم الضيوف إحدى الفرص التي أتيحت لهم في الدقيقة 25، حينما تلقى ريان منيديز تمريرة على الجبهة اليسرى لفريقه، ورواغ مدافع العين إسماعيل أحمد ودخل منطقة الجزاء، قبل أن يمرر كرة عرضية لزميله ويلتون سواريز الذي وجد نفسه أمام الجزء الخالي من المرمى فوضعها بكل سهولة مانحاً فريقه فرصة استكمال السيطرة على مجريات اللقاء.

وفي الشوط الثاني، استغل «الملك» أخطاء لاعبي العين، وقاد هجمة منظمة انتهت بحصوله على ركلة جزاء بعد التحام بين الحارس خالد عيسى ومهاجم الشارقة ويلتون سواريز، نفذها زميله إيغور بنجاح في الدقيقة 61.

وأجرى مدرب العين، الكرواتي زوران، تبديلاً بدخول المخضرم إبراهيما دياكي مكان محمد خلفان، وهو التبديل الذي أنعش خط الوسط وغير طريقة لعب الفريق، ما أسهم بشكل مباشر في تسجيل العين هدف تقليص الفارق في الدقيقة 67، بواسطة السويدي ماركوس بيرغ. وألغى بعدها الحكم هدفاً لبيرغ بداعي التسلل، لينتهي اللقاء بفوز ثمين للشارقة.

الجمهور

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سيناريو المباراة

• 9 تسديدة لاعب الشارقة، الأوزبكي شوكوروف، يبعدها الدفاع بصعوبة.

• 20 خالد عيسى يتصدى لتسديدة ريان مينديز بصعوبة على مرتين.

• 21 الحارس عادل الحوسني يتصدى لتسديدة الشحات بأطراف أصابعه.

• 25 الشارقة يترجم أفضليته ويسجل هدف التقدم بواسطة ويلتون سواريز.

• 61 الشارقة يواصل أفضليته ويسجل الهدف الثاني عبر كورنادو.

• 67 العين يستعيد توازنه بعد دخول دياكي ويسجل التعادل بواسطة بيرغ.

• 88 حكم المباراة يلغي هدفاً للعين بداعي التسلل.