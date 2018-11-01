الفجيرة يتسلّح بسرعة البخيت لمواجهة رفاق علي مبخوت

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يبحث دبا الفجيرة عن تحقيق نتيجة ايجابية لإيقاف نزيف النقاط، بينما يريد الجزيرة النقاط الثلاث للاستمرار في المنافسة على الصدارة، ويلتقي الفريقان عند الرابعة و50 دقيقة من عصر اليوم، في استاد الفجيرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، ويملك الجزيرة 15 نقطة بالمركز الثالث، بينما يحتل دبا الفجيرة المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

ويضع جمهور دبا الفجيرة آمالهم على تألق اللاعب الأردني ياسين البخيت، بينما يعوّل جمهور الجزيرة على ان يستعيد علي مبخوت شهيته بتسجيل الاهداف التي غابت في الجولة الماضية.

وتُعد إمكانات اللاعبين البخيت ومبخوت نقاط القوة لدى الفريقين، حيث يعوّل «النواخذة» على استعادة البخيت الذي يعد أسرع لاعب في دوري الخليج العربي هوايته بتسجيل الأهداف أو صناعتها، بالمقابل لا يعتمد الجزيرة على المهاجم الهداف علي مبخوت فقط، بل هناك ليوناردو، وخلفان مبارك الذي سجل الاهداف من أنصاف الفرص، مستفيداً من الهفوات الدفاعية التي يرتكبها المدافعون.

ويأمل دبا الفجيرة أن يواصل تفوّقه الذي حققه في آخر أربع مباريات جمعته مع الجزيرة، إذ فاز في ثلاث مباريات، وتعادل بواحدة.

من جهته، كشف مدرب دبا الفجيرة عن تفاؤله بكسب النقاط، معللاً ذلك بانه لطالما كسبها في المواجهات التي قاد بها الظفرة عندما كان مدرباً له، فضلاً عن رؤيته بأن ما يقدمه دبا من مستوى جيد لا يعكس مكانته كفريق يحتل المركز الأخير.

يذكر أن الجزيرة تعادل أمام اتحاد كلباء 1-1، بينما خسر دبا الفجيرة أمام الفجيرة 2-1، في الجولة الماضية.

من جانبه، قال لاعب دبا الفجيرة، ياسر سالم، في مؤتمر صحافي: «نتطلّع إلى تحقيق النتيجة الإيجابية أمام الجزيرة، والمباراة ستكون صعبة، كونها تأتي أمام فريق يملك أقوى هجوم بين جميع أندية دوري الخليج العربي، وغير راضٍ عن ترتيب فريقنا بجدول الدوري، والخروج من هذا المركز مسؤولية الفريق بكامله، وعلينا أن نقلل الاخطاء لتحقيق النتيجة الإيجابية».

وعلى الجانب الآخر، أكد مهاجم فريق الجزيرة، الشاب زايد العامري، أنه سعيد بالثقة التي يمنحها له الجهاز الفني، حتى وإن كانت لفترات قصيرة في بعض المباريات، مشيراً إلى أنه في حاجة الى بذل مزيد من الجهد لتطوير مستواه، مؤكداً أنه لن يستعجل في اللعب أساسياً، وسيقاتل من أجل التمسك بالفرصة كاملة، وإثبات جدارته بثقة الجهاز الفني.