ميدان يدشن موسم الـ 52 مليون دولار اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

يدشن مضمار ميدان، مساء اليوم، أول سباقات الخيل لموسم «2018-2019»، الذي يعد الأطول والأغنى في تاريخ المضمار العالمي، ويستمر حتى 12 أبريل المقبل، ويتضمن 23 سباقاً.

وجرت العادة أن تختتم منافسات موسم ميدان مع الأمسية الأغلى عالمياً (كأس دبي العالمي) في نهاية شهر مارس من كل عام، لكن هذه المرة ستتواصل السباقات حتى 12 أبريل.

وتم رصد جوائز مالية لهذا الموسم بنحو 52 مليون دولار (190.84 مليون درهم)، بعد زيادة عدد السباقات، فضلاً عن زيادة إجمالي أمسية «كأس دبي العالمي» بأشواطها التسعة من 30 إلى 35 مليون دولار، معززة موقعها كأغلى يوم لسباقات الخيل في العالم.

وتدشن 78 خيلاً، اليوم، أول سباقات الموسم الجديد، لتتنافس في ألقاب الأشواط السبعة، التي ترعاها «طيران الإمارات»، بإجمالي جوائز يبلغ مليوناً و260 ألف درهم، خصص اثنان منها للخيول المبتدئة، وخمسة لخيول التكافؤ.

وينطلق أول الأشواط في السادسة والنصف عصراً على لقب بطولة «عطلات الإمارات»، المخصصة للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر رملي، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الخامس والرئيس «إمارات دوت كوم»، المخصص لخيول التكافؤ والبالغ إجمالي جوائزه 210 آلاف درهم، ويتنافس في لقبه 10 من نخبة جياد مسافة 2000 متر رملي، يتقدمها «منتصرات» المملوك لأحمد المهيري، بإشراف المدرب سانديب جادهاف، وقيادة الفارس ريبستون فرنش، على أن يدخل دائرة المنافسة على اللقب الجواد «ترينتي فورس» المملوك لـ«يونيون للسباقات»، بإشراف عميد المدربين علي راشد الرايحي، وقيادة الفارس رومان ويلان، والجواد «دباشي» المملوك لمحمد خليفة البسطي، ويشرف عليه المدرب الخبير دووغ واطسون، ويتولى قيادته الفارس دانيال أونيل.