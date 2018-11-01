اليماحي: نسعى إلى تقليل اعتماد قضاة الملاعب على «الفيديو»

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيس لجنة الحكام، محمد عبيد اليماحي، أن لجنته تسعى إلى التقليل من اعتماد قضاة الملاعب على تقنية الحكم الفيديو المساعد في إصدار قراراتهم التحكيمية، خلال المباريات المختلفة في دوري الخليج العربي، وذلك من خلال التدريب والتأهيل المتواصلين بالنسبة لجميع الحكام، مشدداً على أن اللجنة تعمل من أجل تصحيح الأخطاء التحكيمية، إن كانت موجودة، مشيراً إلى أن الأخطاء البسيطة لاتزال موجودة، على الرغم من أن الجولات الأخيرة في الدوري خلت من الأخطاء التحكيمية المؤثرة.

وقال اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: «نخطط في لجنة الحكام لاعتماد الحكام على ثقتهم بأنفسهم في اتخاذ القرارت التحكيمية في المباريات، من دون اللجوء إلى تقنية الحكم الفيديو، خصوصاً أنه في أحيان كثيرة لا يلجأ الحكم إلى الفيديو، بجانب أن الحالات التي تمت الاستعانة خلالها بالحكم الفيديو جاءت متطابقة مع قرارات الحكام».

وأضاف: «كلما زاد تدريب قضاة الملاعب على كيفية الاستعانة بتقنية الحكم الفيديو، زاد ذلك من خبراتهم، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تقليل الأخطاء التحكيمية في المباريات».

وأشار رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، إلى أن اللجنة منحت الفرصة لعناصر تحكيمية شابة ووجوه صاعدة للمشاركة في إدارة مباريات دوري الخليج العربي، خلال الموسم الحالي، انطلاقاً من حرصها على تأهيل كوادر تحكيمية صاعدة.

من جهة أخرى، أكد اليماحي، أن تعيين لجنة الحكام في اتحاد الكرة للحكم المونديالي محمد عبدالله حسن، الذي تواجد في كأس العالم، التي أقيمت أخيراً في روسيا، لإدارة مباراة القمة التي تجمع فريقي الهلال والمريخ السودانيين، يوم بعد غدٍ، في أبوظبي، بمناسبة «عام زايد 2018» جاء من أجل إنجاح هذا الحدث، وتقديراً من اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام لـ«الكلاسيكو» السوداني، والمكانة الكبيرة التي يحظى بها الاشقاء في السودان في قلوب الإماراتيين.