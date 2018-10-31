الإمارات والنصر.. الابتعاد عن المراكز غير اللائقة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

يخوض فريق الإمارات مواجهة صعبة حين يواجه النصر المنتشي بنتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة، رغم توقف انتصاراته في الجولة الماضية حين تعادل 2-2 أمام الوحدة. ويلتقي الفريقان الساعة 4:50 عصراً على استاد الإمارات برأس الخيمة، وكلاهما راغب بشدة في الفوز، فمن جهة لا يريد العميد العودة إلى النفق المظلم مجدداً، واستكمال ما توقف قبل لقاء الوحدة، في المقابل الخشية أكبر لدى الصقور من هزيمة سادسة في الدوري، والبقاء قابعاً في قاع الترتيب، ولا مجال أمامه لخسارة جديدة.

ويحتل الصقور المركز قبل الأخير بأربع نقاط، بينما لدى النصر سبع نقاط في المركز 10، وهو ترتيب لا يليق أيضاً بالعميد.

وكان الإمارات قد تجرّع مرارة الخسارة في الجولة الماضية من الظفرة، ولايزال يبحث عن تقديم المستوى المنتظر منه، في ظل تواضع مستوى الأجانب، حيث ارتفعت ضغوط الجماهير بضرورة التغيير في الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويراهن النصر على كلمة السر في تفوقه أخيراً، الإسباني نيغريدو، الذي أنقذه من الهزيمة أمام الوحدة، وسجل هدفين من ثلاثية العميد في الوصل قبل ذلك.

في الجانب الآخر، يعتمد الصقور بشكل كبير على مواطنيه، خصوصاً سعيد سالم، وسعد سرور، ووليد عمبر، وفهد خلفان، وجميعهم من اللاعبين الشباب.

وحذّر مدرب النصر، الصربي يوفانوفيتش، في المؤتمر الصحافي، لاعبيه من قوة الخصم، رغم سوء نتائجه في الدوري، قائلاً إنه يلعب بروح عالية في معظم مبارياته.

بينما يرى مدرب الصقور، التونسي جلال قادري، أنه يجب عدم منح المساحة للنصر.

الغيابات

الإمارات: سبيل غازي وخالد خميس.

النصر: محمد عايض وأحمد شامبيه وراشد عمر.

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