أروابارينا: شباب الأهلي سيركّز على الاستحواذ أمام الوحدة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن مواجهة الوحدة ستكون مختلفة عن مباراة الفريقين في كأس الخليج العربي، التي انتهت بفوز العنابي 1-صفر، لافتاً إلى أن «شباب الأهلي سيركز في الاستحواذ على الكرة، وفرض أسلوب لعبه عندما يلتقي الفريقان، غداً، في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي».

ورغم النتائج غير المستقرة للوحدة، إلا أن المدرب قال في مؤتمر صحافي: «هذه المباريات مختلفة، فكل المواجهات الكبيرة لها طابعها الخاص، مع وجود لاعبين مميزين في كل فريق، والأمر الذي يهمني هو شباب الأهلي، وأن تكون حالة الفريق جيدة، وأن نعمل على تحسين الأخطاء التي حدثت في المباريات الماضية، ولا يجب النظر إلى نتائج الخصم السابقة».

وحذر المدرب الأرجنتيني لاعبيه من خطورة مهاجمي الوحدة، وخصّ بالذكر المغربي مراد باتنا، والبرازيلي ليوناردو، والأرجنتيني سيباستيان تيغالي، بينما أكد أن شباب الأهلي ليس لديه مشكلة في خط الدفاع، موضحاً: «أعتقد أنه لم يكن هناك ضعف في أداء دفاع شباب الأهلي خلال مباراة الوصل، وكنا نلعب بشكل جيد، والأهداف التي دخلت مرمانا كانت من كرات ثابتة».

وعن عودة أحمد خليل وماجد حسن ولوفانور، وهل يعد ذلك عاملاً إيجابياً أم أزمة للجهاز الفني في إيجاد التشكيلة المناسبة، قال: «أتمنى ألا أخطئ في اختيار التشكيلة، بالتأكيد سعيد بوجود عدد كبير من اللاعبين المميزين، بينما في الوقت نفسه هناك لاعبون في فترة الاستشفاء، وأتمنى اكتمال القائمة».

وعلق أروابارينا على فوز الوحدة في كأس الخليج العربي، وقال: «لا يوجد تأثير لهذه المباراة، خصوصاً أن مباراة الكأس مختلفة، فكل لقاء له ظروفه، خصوصاً أن هذه المباراة كانت منذ 45 يوماً».

ورفض أروابارينا الحديث عن نتائج الآخرين، وقال إنه رغم تأثير لقاء العين والشارقة في هذه الجولة، إلا أن ما يهمه أكثر هو تحقيق الفوز على الوحدة، رغم أنه يتابع المباريات الأخرى، لكنه لا يدعها تشغل باله على حساب فريقه، قائلاً إن مستوى أغلب الأندية متقارب هذا الموسم.

- المدرب الأرجنتيني حذر لاعبيه

من خطورة مهاجمي الوحدة:

باتنا وتيغالي وليوناردو.