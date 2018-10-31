«الآسيوي» يوقع اتفاقية تسويق ويفتتح مبناه الجديد

المصدر: كوالالمبور - أ.ف.ب

وقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتفاقية حقوق تجارية كبرى مع وكالة «دي دي أم سي فورتيس» للتسويق الرياضي، بهدف تأمين الاستقرار المالي للأعوام المقبلة، وافتتح مبناه الجديد عشية انطلاق أعمال جمعيته العمومية اليوم.

وبموجب الصفقة، حصلت الوكالة، وهي مشروع مشترك بين مجموعات صينية وسويسرية، على الحقوق الحصرية للاتحاد بين 2021 و2028، وبدءاً من التصفيات الحاسمة لمونديال 2022.

ولم يكشف الاتحاد الآسيوي عن قيمة الصفقة، بيد أن تقارير قدرتها بـ3.4 مليارات دولار، وهي قيمة ضخمة ستعزز مشهد كرة القدم في القارة الشاسعة.