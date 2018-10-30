واقعة سب إسماعيل مطر حدثت.. ومعاقبة النصر

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها، أمس، بمقر الاتحاد في دبي برئاسة الدكتور حسن المرزوقي، معاقبة نادي النصر بتوجيه إنذار له وتغريمه 10 آلاف درهم، بسبب قيام أحد مشجعيه بسب قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر، خلال مباراة النصر والوحدة ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ما جعل إسماعيل مطر يبكي متأثراً بواقعة السب التي تعرض لها، ما اضطر حكم المباراة سلطان عبدالرزاق المرزوقي لإيقاف اللعب في الدقيقة «76»، بعدما شاهد مطر وهو يذرف الدموع متأثراً بالواقعة التي حدثت معه قبل أن يتواصل اللعب مجدداً.

وقال عضو اللجنة، المتحدث الرسمي، حمدان الزيودي، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع «اللجنة اتخذت قرارها بمعاقبة نادي النصر، بعدما اطلعت على تقرير خاص بالمباراة بأن اللاعب تعرض لألفاظ مسيئة من أحد مشجعي نادي النصر، وذلك بعد سماعها لإفادات الحكم المساعد الأول أحمد الراشدي الذي أكد للجنة أنه سمع واقعة السب بحق اللاعب، وأن مصدره من جمهور نادي النصر».

وانتهت مباراة النصر والوحدة بالتعادل 2-2.

ورفض إسماعيل مطر بعد الحادثة مباشرة طلب مدربه ريجيكامب استبداله، لكنه غادر الملعب في ما بعد.

وكانت إدارة نادي النصر قد أصدرت بياناً صحافياً أكد خلاله عدم صدور أي إساءة من جماهير النادي تجاه إسماعيل مطر، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة مستقبلاً، كما طالبت الأشخاص الذين وصفتهم بأنهم أساؤوا إلى النادي وجماهيره بالتقدم باعتذار.

من جانب آخر، قررت اللجنة معاقبة لاعب عجمان المحترف النيجيري ستانلي نكا بتغريمه 1000 درهم، بسبب قصة شعره، خلال مباراة فريقه مع العين في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي.