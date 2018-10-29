محمد عايض يغيب عن النصر أمام الإمارات

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أكد مدرب فريق النصر، الصربي إيفان يوفانوفيتش، غياب مدافع فريقه محمد عايض عن مباراة الإمارات في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، بسبب الحصول تراكم البطاقات، بينما يستمر غياب حارس المرمى أحمد شامبيه، وراشد عمر، عن الفريق بسبب الإصابة، وذلك خلال المباراة الهامة للفريق والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق نتيجة إيجابية توازي المستوى الفني الذي يقدمه الفريق.

وقال يوفانوفيتش، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عصر اليوم في نادي النصر: "دائماً يغلب على مواجهاتنا أمام فريق الإمارات طابع القوة والإثارة، ويجب علينا أن نستعد بقوة لهذه المباراة ونحافظ على النتائج والمستوى الجيد الذي قدمناه خلال المباريات السابقة، الروح العالية التي ظهر عليها اللاعبون خلال مباراة الوحدة وحرصهم على عدم الاستسلام حتى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء حين نجح المهاجم الإسباني نيغريدو، في إدراك هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، هو أهم المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية والآن بات على اللاعبين أن يبذلوا قصارى جهدهم في كل مباراة للحفاظ على هذه المكتسبات والعودة إلى سكة الانتصارات لتحسين وضع الفريق في جدول الدوري".

وأضاف " كل المباريات التي يخوضها الفريق هذا الموسم صعبه، كل الفرق تلعب من أجل الفوز، طالبت اللاعبين بالتركيز الكامل طوال المباراة وتلافي الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات السابقة وأن نضاعف من جهودنا حتى نعود من رأس الخيمة بالنقاط الثلاث مع احترامنا الكامل لفريق الإمارات".



