العنبري: نحترم العين لكننا نبحث عن نتيجة إيجابية

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري أنه رغم صعوبة المواجهة المرتقبة مع العين في المباراة المقررة بعد غد الاربعاء ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي لكرة القدم الا أن فريقه يتطلع للعودة الى الشارقة من العين بنتيجة إيجابية، مؤكدا احترامه للعين كونه فريق كبير وأحد الفرق المنافسة على لقب الدوري، مشددا على أن الشارقة مطالب بان يستحق وجوده حاليا في صدارة ترتيب فرق الدوري.

وقال العنبري في المؤتمر الصحافي قبل المباراة " مباراة الشارقة مع العين تعتبر أحد أهم المباريات بالنسبة للشارقة في الدوري ولها طابع خاص لاسيما أنها تجمع الفريق مع العين الذي يعد أحد الفرق المنافسة على لقب بطولة الدوري وأتمنى أن يظهر الشارقة بمستوى طيب خصوصا أن هذه المباراة تأتي بعد فوزه على بني ياس في الجولة الماضية".

ويتصدر الشارقة ترتيب فرق الدوري برصيد 17 نقطة.