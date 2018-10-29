الانضباط تعاقب النصر بسبب واقعة سب إسماعيل مطر

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الاثنين بمقر الاتحاد في دبي برئاسة الدكتور حسن المرزوقي معاقبة نادي النصر بتوجيه إنذار له وتغريمه 10 الاف درهم بسبب قيام أحد مشجعيه بسب قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر خلال مباراة النصر والوحدة ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم ما جعل إسماعيل مطر يبكي متأثرا نتيجة واقعة السب التي تعرض لها ما اضطر حكم المباراة سلطان عبد الرزاق المرزوقي لإيقاف اللعب في الدقيقة" 76" بعدما شاهد مطر وهو يبكي متأثرا بالواقعة التي حدثت معه قبل أن يتواصل اللعب مجددا.

وقال عضو اللجنة المتحدث الرسمي حمدان الزيودي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع" اللجنة اتخذت قرارها بمعاقبة نادي النصر بعدما اطلعت على تقرير خاص بالمباراة وكذلك الإفادات التي ادلى بها الحكم المساعد الأول أحمد الراشدي الذي أكد للجنة أنه سمع واقعة السب".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماع شريط فيديو يظهر فيه إسماعيل مطر وهو يبكي متإثرا بواقعة السب التي تعرض لها خلال المباراة من قبل أحد المشجعين.