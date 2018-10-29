الوصل يهدر فوزاً مستحقاً على الأهلي المصري

المصدر: أحمد طارق-دبي

أهدر الوصل فوزاً مستحقاً على الأهلي المصري وتعادل 2-2 في استاد برج العرب بالأسكندرية، في ذهاب دور الـ 16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

قدم الوصل مباراة كبيرة، وكان الأفضل في الشوط الأول، إذ أهدر البرازيلي كايو كانيدو ومواطنه فابيو ليما فرصتين محققتين، بينما تصدى حارس الأهلي، محمد الشناوي لتسديدة قوية من ليما.



في المقابل أحرز الأهلي الهدف الأول من ركلة حرة لعبها أحمد فتحي في الدقيقة 44.



وفي الشوط الثاني واصل "الإمبراطور" تميزه وأحرز كايو هدف التعادل مستغلاً كرة عرضية من خليل خميس (٨٢)، قبل أن يضيف فينسيوس ليما الهدف الثاني (86)، وفي الدقيقة 94 أدرك مروان محسن هدف التعادل لصاحب الأرض.