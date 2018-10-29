«كونتيننتال» و«الهلال الأحمر» يمنحان 88 طفلاً فرصة الظهور في «كأس آسيا»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أطلقت شركة كونتيننتال للإطارات والتقنيات والصناعات المغذّية للسيارات مبادرة رياضية اجتماعية، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي ولاعب الوصل عبدالله صالح الجنيبي، سيتم من خلالها منح الفرصة لمجموعة مختارة من الأطفال الأقل حظاً، من مختلف مناطق الدولة، بحيث يمكنهم مرافقة أبرز لاعبي كرة القدم إلى الملاعب خلال مباريات بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، التي ستقام بين الخامس من يناير والأول من فبراير المقبل.

وتهدف المباراة إلى توزيع ما مجموعه 88 من الفتيان والفتيات على المباريات الأربع المحدّدة من قبل اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2019، حيث سيسيرون جنباً إلى جنب مع أبرز لاعبي كرة القدم في آسيا، بما في ذلك المباراة النهائية في البطولة.

وقال المدير التنفيذي لشركة كونتيننتال الشرق الأوسط، خوسيه لويس دي لا فوينتي، في مؤتمر صحافي: «تشارك كونتيننتال في أبرز فعاليات كرة القدم العالمية منذ سنوات عديدة، ومع تحضيرنا للاستمتاع بأحداث كأس آسيا الإمارات 2019 المقبلة، أردنا أن نستفيد من انخراطنا القوي في عالم كرة القدم عبر منح تجربة فريدة للأطفال من عشّاق كرة القدم الذين تشكّل هذه البطولة حدثاً خاصّاً جداً بالنسبة لهم».

من جهته، قال مدير هيئة الهلال الأحمر فرع دبي، محمد الزرعوني: «سيتم ترشيح 200 اسم من ضمن لائحة العائلات المسجَّلة لديها، والتي تحصل على الدعم والمساعدة من الهيئة في دولة الإمارات، ليقوم بعدها نجم كرة القدم الإماراتي وفريق نادي الوصل، عبدالله صالح الجنيبي، باختيار 88 اسماً نهائياً، جميعهم بين عمر ست وتسع سنوات، وذلك خلال مناسبة خاصّة سيجري تنظيمها في شهر نوفمبر المقبل».

بدوره، قال نجم كرة القدم الإماراتي عبدالله صالح الجنيبي: «يشرّفني أن أكون جزءاً من هذه المبادرة القيّمة، فهذا مجتمعي الخاص وأنا أذكر عندما كنت صغيراً كم كنت أتحمّس وأفتخر عند مشاهدة منتخبنا الوطني أثناء خوضه المباريات، ويمكنني تخيّل السعادة التي ستغمر هؤلاء الأطفال الذين سيحظون بفرصة السير إلى جانب أبرز نجوم كرة القدم في المنطقة، وذلك بوجود آلاف المشجّعين في الملعب وملايين المشاهدين الذين يتابعون الحدث عبر شاشات التلفاز».

- سيسير الأطفال جنباً إلى جنب مع أبرز لاعبي كرة القدم في آسيا، بما في ذلك المباراة النهائية.