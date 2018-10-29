إيغور يحتفل بمولوده الأول «إنريكو»

المصدر: منصور السندي ــ الشارقة

احتفل لاعب الشارقة، البرازيلي إيغور كوناردو، وزوجته، على طريقتهما الخاصة بمولدهما الأول، الذي سمياه «إنريكو»، وذلك قبل ساعات من مباراة الفريق الأخيرة أمام بني ياس في الجولة السابعة، إذ أدخل هذا الخبر السعيد البهجة على إيغور وأسرته، فيما تقدم نادي الشارقة ولاعبو الفريق الأول، عبر صفحة النادي في «تويتر» بالتهنئة لإيغور وزوجته على مولدهما الأول، متمنين للأسرة دوام الصحة والعافية. وانتقل إيغور، الذي سجل حتى الآن خمسة أهداف مع الفريق، إلى اللعب في صفوف نادي الشارقة منذ بداية الموسم الحالي، وأبهر الجميع بالمستوى المميز الذي قدمه حتى الآن.





