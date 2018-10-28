أحمد موسى: هاسيك طالبني بالتسجيل في دبا لكني صنعت هدف التعادل

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

وصف لاعب الفجيرة، أحمد موسى، فوز فريقه على دبا الفجيرة بهدفين لهدف، أول من أمس، ضمن الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، بأنه عكس ميزة مهمة يتمتع بها «الذئاب» في الموسم الحالي، وهي قدرتهم على العودة في المباراة بعد التأخر بنتيجتها، وأن الفريق لا يفقد الأمل في أصعب الظروف، مؤكداً أن الروح القتالية العالية التي يؤدي بها الفريق المباريات هي سر تفوقه.

وقال موسى لـ«الإمارات اليوم»: «توجيهات الجهازين الفني والإداري لنا بالتركيز طوال دقائق المباراة واللعب بروح قتالية عالية، منحتنا ثقة كبيرة بأننا قادرون على العودة بالنتيجة طالما أن المباراة مستمرة»، وبخصوص التعليمات التي أوكلها له المدرب هاسيك، قبل دخوله المباراة بديلا للبرازيلي رونالدو منديز، قال إنها كانت توجيهات فنية للمساعدة في تدعيم خط الهجوم، موضحا: «المدرب هاسيك طالبني بتسجيل هدف، وكان واثقاً بذلك، لكني قمت بصناعته لزميلي محمد بن يطو، وأشكر المدرب على هذه الثقة العالية التي أوكلها لي، وسعيد بالدور الفني الذي أؤديه في فريقي، على الرغم من دخولي المباريات لاعباً بديلاً في أغلب الأحيان».

وكان اللاعب، أحمد موسى، قد شارك في المباراة بديلاً للبرازيلي منديز في الدقيقة 74، ومن أول لمسة له للكرة مرّر بدقة إلى زميله الجزائري، محمد بن يطو، الذي سجل التعادل في الدقيقة 75.

يذكر أن اللاعب أحمد موسى انتقل للعب مع الفجيرة قادماً من شباب الأهلي، في الموسم الماضي، على سبيل الإعارة، وتم تجديد إعارته مجدداً، مطلع الموسم الحالي، وأصبح من الأوراق الرابحة للمدرب هاسيك.

قويض: تمنيت التعادل

عبّر مدرب الفريق الأول لنادي دبا الفجيرة، السوري محمد قويض، عن حزنه للخسارة أمام الفجيرة 2-1، وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «أشعر عن الرضا للأداء، لكني حزين للنتيجة، وتمنيت التعادل على أقل تقدير، لأننا كنا نستحق ذلك، بعد أن أضاع لاعبو فريقي فرصاً سهلة للتسجيل»، وطالب اللاعب الكيني، مسعود جمعة، بالاستفادة من الفرص التي تسنح له في المباريات، مشيراً إلى أنه واثق بأن فريقه سيعود للانتصارات بعد تصحيح مستوى الأداء.