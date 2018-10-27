صراع ثلاثي على صدارة المجموعة الأولى في تمهيدي كأس اليد

المصدر: جوني جبور ــ دبي

تدخل فرق الشارقة والنصر والجزيرة، عصر اليوم، في منافسة محتدمة على بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى للمربع الذهبي في كأس الإمارات لكرة اليد، وذلك حين تخوض الفرق الثلاثة بجانب بني ياس مباراتي الجولة ما قبل الختامية من الدور التمهيدي، فيحل في الأولى الملك صاحب النقطة 17 والمركز الأول ضيفاً على السماوي متذيل ترتيب المجموعة بسبع نقاط، على أن يستضيف الجزيرة العميد في مباراة تحمل عنوان فض شراكتهما في النقطة 15 والمركز الثاني.

ويدرك الشارقة في لقاء اليوم أهمية العودة من صالة بني ياس بالنقاط الثلاث، التي تضمن له تحقيق انتصاره السادس في البطولة، وبلوغ النقطة الـ20 الكفيلة بمنحه تأهلاً مبكراً للمربع الذهبي، بغض النظر عن نتيجة مباراته في الجولة الختامية من الدور التمهيدي، التي تجمعه الثلاثاء المقبل مع الوحدة، خصوصاً أن مهمة الملك تبدو أكثر سهولة في مواجهة السماوي، في ظل الخبرات الكبيرة لفرقة الملك، التي قادته سبتمبر الماضي، وفي ذهاب التمهيدي، لتحقيق انتصارٍ عريض على بني ياس «25-15».

وبشعار فض الشراكة عن المركز الثاني، يسعى «فخر أبوظبي» في ظهوره الأخير في الدور التمهيدي ــ لكونه سيدخل مرحلة الراحة في الجولة الختامية الثلاثاء المقبل ــ إلى تحقيق انتصارٍ يضمن له الانفراد في المركز الثاني والنقطة 18.

وعلى الطرف الآخر، يسعى العميد لتكرار انتصاره ذهاباً سبتمبر الماضي «25-23»، الذي سيضمن للعميد حسم تأهله المبكر، خصوصاً أن العميد سيخوض مباراة سهلة نسبياً في جولة الختام أمام بني ياس.