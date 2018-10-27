عبدالمجيد حسين: شباب الأهلي ينتظر المزيد من الهدايا

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عبدالمجيد حسين، أن فريق الكرة في النادي يسير بشكل جيد في الجولات الماضية من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن الفوز على الوصل يبرهن على تطور النتائج، بتحقيق الانتصار في المباراة الثالثة على التوالي في الدوري، بينما أشار إلى أن شباب الأهلي ينتظر المزيد من الهدايا، بتعثر المنافسين، حتى يقترب من فرق الصدارة.

وقال حسين، في تصريحات صحافية، إن شباب الأهلي قدم مباراة جيدة أمام الوصل، مضيفاً: «هناك تكافؤ كبير في المباراة، مع وجود أفضلية بسيطة لمصلحة شباب الأهلي من خلال الاستحواذ على الكرة، لكن في الوقت نفسه الوصل قدم مباراة جيدة، علماً بأن الفريقين كان بإمكانهما الظهور بشكل أفضل، لكن الضغوط التي كانت على اللاعبين أسهمت في الظهور بالمستوى الذي قدمه الفريقان».

وتابع: «أتوجه بالشكر إلى جمهور شباب الأهلي، بعدما تحسن الحضور الجماهيري، رغم أننا نطمح إلى حضور عدد أكبر، كما أشكر جمهور الوصل، إذ إن المباريات تصبح لها قيمة أكبر عندما يحضر الجمهور بأعداد كبيرة، ما يسهم في تطور المستوى».

وعن أهمية مواجهة الوحدة في الجولة الثامنة من الدوري، وتأثيرها في حظوظ شباب الأهلي في المنافسة في اللقب، قال: «بالتأكيد مباراة الوحدة ستكون صعبة، وجميع المباريات بالنسبة لنا مهمة، خصوصاً أن شباب الأهلي أهدر تسع نقاط في الجولات الأولى، ولا يوجد مجال لخسارة المزيد من النقاط، وبالنسبة لنا نحن ننتظر المزيد من الهدايا من الفرق المنافسة على الصدارة، بعدما حققنا الفوز على دبا الفجيرة بالجولة الماضية، وخدمتنا النتائج بالاقتراب من فرق الصدارة، وهو ما نتمنى أن يحدث في الجولات المقبلة، وأن نتلقى المزيد من الهدايا».

وتابع: «الأهم من النظر إلى نتائج الفرق الأخرى، هو أن نركز على نتائجنا، وأن نحقق الفوز في مبارياتنا أولاً، لأنه لن تكون هناك أي فائدة من تعثر المنافسين لنا».

وأكد عبدالمجيد حسين أن اللاعبين الأجانب لم يظهروا بشكل جيد أمام الوصل، وقال: «لست راضياً عن مستوى اللاعبين الأجانب الثلاثة: الأرجنتيني ماورو دياز، والإكوادوري جيمي أيوفي، والأرجنتيني إيمليان فيكيو، أمام الوصل، وأتمنى أن يستفيد المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا من إمكاناتهم، وأن يسهم في ارتفاع مستوياتهم، خصوصاً أننا نعلم بأنهم لديهم إمكانات أفضل من التي ظهروا بها حتى الآن». وتابع: «على سبيل المثال أرى أن ماورو دياز قادر على تكرار التجربة الناجحة مع البرازيلي إيفرتون ريبيرو، خصوصاً أن دياز صغير في السن، ولديه الكثير الذي يستطيع تقديمه للفريق».

وأشار إلى أن اللاعبين المواطنين ظهروا بشكل أفضل من الأجانب، وقال: «حتى الآن أرى أن اللاعبين المواطنين هم من يصنعون الفارق مع الفريق، بصورة أفضل من اللاعبين الأجانب، وهو ما يوضح أهمية امتلاك مجموعة كبيرة من اللاعبين المواطنين المميزين».

ورداً على سؤال حول عدم مشاركة عدد من اللاعبين «النجوم»، مثل أحمد العطاس وأحمد خليل ولوفانور، وجلوسهم على مقاعد البدلاء، وهل يشكل ذلك أزمة للجهاز الفني، قال: «لا أرى أن ذلك يشكل أزمة، لأننا نحتاج إلى عدد كبير من اللاعبين المميزين، خصوصاً أن الفريق يشارك في أكثر من بطولة، وبالنسبة لخليل والعطاس ولوفانور، جميعهم كانوا عائدين من إصابات مختلفة، والجميع سيحصل على فرصته، والجهاز الفني سيحتاج إلى جميع اللاعبين».