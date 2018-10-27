أبيض الشابات يخسر من أوزبكستان بثلاثية

المصدر: بيشكيك - الإمارات اليوم

خسر المنتخب الوطني للشابات (تحت 19 عاماً) مباراته مع نظيره الأوزبكي 1-3، في المباراة التي جرت اليوم على استاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة آسيا للشابات 2019.

وسيواجه أبيض الشابات منتخب غوام يوم الأحد المقبل، في الجولة الرابعة والأخيرة لحساب المجموعة الثالثة، والتي تضم إلى جانب منتخبنا الوطني منتخبات: قرغيزستان (المستضيف)، أوزبكستان، المالديف، وغوام.

ويتصدر المنتخب الأوزبكي قمة المجموعة بتسع نقاط، فيما يحتل المنتخب الوطني المركز الثالث بثلاث نقاط، أما منتخب قرغيزستان فيأتي في وصافة المجموعة بست نقاط، من فوزين في الجولتين الماضيتين، ويخوض في الثانية عصر اليوم مباراته مع المالديف في ختام مباريات الجولة الثالثة.

ويتأهل للدور الثاني من التصفيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين يحصلان على المركز الثاني.

أما في الدور الثاني من التصفيات، فسيتم تقسيم المنتخبات على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة للنهائيات، وتقام منافسات الدور الثاني من التصفيات خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل 2019.