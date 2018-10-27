الشارقة «ملك الصدارة».. والعنبري لا يعرف الخسارة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

تغلب الشارقة على ضيفه بني ياس 2-1، أمس، مواصلاً الحفاظ على رصيده خالياً من الهزائم، ليتصدر دوري الخليج العربي لكرة القدم برصيد 17 نقطة، فيما تجمد رصيد بني ياس عند سبع نقاط.

وتسبب فوز الشارقة في حالة حزن لدى أربعة أندية، هي: العين الذي كان يحلم بالصدارة، والجزيرة، والوحدة، بجانب «السماوي»، الذي تلقى الهزيمة الثانية في المسابقة، مقابل فوزه بمباراة واحدة، وتعادله في أربع.

وألغى حكم اللقاء أحمد سالم خلفان هدفاً لبني ياس «37» بداعي التسلل، وشهد المباراة 4450 مشجعاً.

وعرف مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، الذي لم يتذوق مرارة الخسارة حتى الآن في الدوري، كيفية الاستفادة من نقاط الضعف في صفوف بني ياس، وتحويلها إلى نقاط قوة لمصلحة فريقه، في حين أخفق بني ياس في نيل شرف أول فريق يفوز على الشارقة.

وأنهى الشارقة الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، سجله ماجد سرور، وأضاف البرازيلي ويلتون سواريز الهدف الثاني، وقلص بني ياس الفارق بهدف بيدرو.