تعرف على سبب بكاء إسماعيل مطر في قمة النصر والوحدة

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

خطفت دموع قائد فريق الوحدة ومنتخب الإمارات إسماعيل مطر، الأضواء في قمة الجولة السابعة من دوري الخليج العربي بعدما توقفت المباراة في الدقيقة 76 بسبب تعدي عدداً من الجماهير على اللاعب مما أدى إلى حزن اللاعب وبكائه ومحاولة المتواجدين في الملعب من تهدئته حتى كمل بعد هذا الموقف حتى الدقيقة 87 وخرج وفريقه متقدماً على النصر قبل أن يتعادل العميد في الدقيقة 98 عن طريق الهداف الإسباني نيغريدو، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وبهذه النتيجة يصل الوحدة إلى 13 نقطة ويحصل النصر على النقطة السابعة له في البطولة.

وأكد مصدر من الجهاز الفني لفريق الوحدة أن سبب بكاء إسماعيل مطر هو قيام أحد جماهير النصر "هناك شخص من مدرجات النصر ظل يسب أخيه إبراهيم المتوفي ولم يتوقع ان يذكر إسماعيل مطر أن يذكر هذا الإسم تحديداً خصوصاً ان اخيه إبراهيم لم يلعب كرة ولم يحظى بالشهرة".