طائرة "العميد" تحلق بلقب كأس نائب رئيس الدولة

المصدر: معاذ كمبال – أبوظبي

توج فريق النصر بلقب كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال للمرة الأولى في تاريخه بعد أن جرد فريق العين من لقبه بالفوز عليه بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم على صالة استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

ورغم تقدم "الزعيم" بالشوط الأول بفارق كبير من النقاط وصل إلى 11 نقطة بعد نهاية الشوط بنتيجة 25-14 إلا أن "العميد فاز بالشوطين الثاني 25-23 والثالث 25-19 ليعود لأجواء اللقاء من جديد.

ودخل النصر الشوط الرابع برغبة الحسم للتتويج باللقب لكنه تفاجأ بردة فعل قوية من جانب لاعبي العين الذين حسموا الشوط لصالحهم بنتيجة 25-23.

وتماسك لاعبو "العميد" في الشوط الخامس "الحاسم" واستطاعوا أن يقلبوا فيه الطاولة على العين بالعودة فيه بعد أن كانت النتيجة تشير لتقدم العين 13-9 لكنهم حسموه في النهاية لصالحهم بنتيجة 15/13 ليتوجوا باللقب.