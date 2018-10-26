الفجيرة ودبا.. نقطة التحول في القاع

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يستضيف استاد الفجيرة الدولي، عند الساعة 16:55 من عصر اليوم، مواجهة الفجيرة ودبا الفجيرة ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، في مباراة يحلو لجمهور «الذئاب» و«النواخذة» تسميتها بـ«ديربي الفجيرة»، لما تتمتع به من تاريخ حافل وحضور جماهيري ومكانة فنية. ويمكن وصف نتيجة الفوز في المباراة بأنها نقطة التحول للفريقين، إذ يحتل الفجيرة المركز الثامن بثماني نقاط، ويتذيل دبا الفجيرة الترتيب بثلاث نقاط.

ويترقب الفجيرة أن يواصل لاعبوه تقديم المردود الفني الجيد، الذي بدأه في المباراة التي تعادل بها أمام العين 2-2، والذي قاده للفوز على اتحاد كلباء 3-2 في الجولتين الماضيتين، لتحقيق ثالث نتيجة إيجابية على التوالي.

وتتجه الأنظار نحو لاعب الفجيرة الجزائري محمد بن يطو (6 أهداف)، لقيادة فريقه لتحقيق الفوز الأول لـ«الذئاب» على دبا الفجيرة في عصر الاحتراف، وإلى تسجيل أكثر من هدف يقوده إلى صدارة ترتيب هدافي البطولة، الذي يتنافس فيه مع لاعب الشارقة البرازيلي ويلتون سواريز، والوحدة المغربي مراد باتنا، ولكل منهما سبعة أهداف، يقابله في ذلك سعي لاعب دبا الفجيرة، الأردني ياسين البخيت، لدعم فريقه باستعادة النتائج الإيجابية، والذي وصفه مدرب الفجيرة إيفان هاسيك بأنه أسرع لاعب في الدوري، كما يتطلع هاسيك إلى أن يتعافى لاعبه الفرنسي عمر كوسوكو من الإصابة ليتمكن من إشراكه في المباراة.

بالمقابل، كشف مدرب دبا الفجيرة الجديد، السوري محمد قويض، عن توجهه من المباراة ألا يخرج خالي الوفاض، بعد التعاقد معه بدلاً عن البرازيلي المقال باولو كاميلي. يذكر أن آخر مباراتين بين الفريقين قد أسفرتا عن فوز دبا الفجيرة 2-1، و4-صفر في الموسم 2015- 2016.

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