الظفرة يقتنص «الصقور» بالضربات الرأسية

المصدر: معاذ كمبال ـــ دبي

واصل فريق الظفرة سلسلة نتائجه المميزة، وبلغ النقطة التاسعة في ترتيب دوري الخليج العربي، بتحقيقه أمس الفوز الثالث على التوالي على حساب ضيفه فريق الإمارات بنتيجة 2-0، من ضربتين رأسيتين في الشوط الأول من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة السابعة، في حين تجمدت نقاط «الصقور» عند 4 في المركز قبل الأخير.

واحتاج أصحاب الأرض 18 دقيقة لتسجيل أول أهداف اللقاء، حينما وضع المدافع المصري عبدالله الرفاعي فريقه في المقدمة من كرة رأسية بعد متابعة الكرة الركنية، في حين أضاف زميله خالد باوزير الهدف الثاني بعد 7 دقائق وتحديداً في الدقيقة 25 وبكرة رأسية أيضاً ليضمنا للفريق النقاط الثلاث.

وكان الظفرة خسر في الجولات الأربعة من الدوري قبل أن يعود للطريق الصحيح في الجولة الخامسة حينما فاز على الوصل بهدفين مقابل هدف، وواصل الفريق صحوته وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه خارج أرضه 4-2 أمام الوحدة قبل أن يضيف «الصقور» أمس لقائمة ضحاياه.

لكن الإصابة التي تعرض لها مهاجم الفريق البرازيلي رومولو دو سانتوس مطلع الشوط الثاني استدعت مغادرته أرضية الملعب وعكرت صفو الانتصارات بعد أن انضم لقائمة اللاعبين المصابين في حين سيخضع للفحوصات الطبية خلال الساعات القادمة للوقوف على طبيعة الإصابة التي قد تبعده عن صفوف الفريق لأيام.

وسيطر الظفرة على الشوط الأول وترجم الفرص التي اتيحت له وسجل الهدفين الذين ضمنا له الفوز في حين أكتفى في الشوط الثاني بالدفاع المحكم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة لمواجهة سيل الهجمات المتواصلة من جانب فريق الإمارات الذي كشر عن أنيابه وكان قريباً من التسجيل.