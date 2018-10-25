قرار باستبدال عضوين في مجلس ادارة نادي اتحاد كلباء

المصدر: الشارقة-الإمارات اليوم

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً إدارياً بتعديل القرار الإداري رقم (12) لسنة 2018م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي.

ويقضي القرار الإداري رقم (15) لسنة 2018م، أن يُستبدل أعضاء مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي كل من هلال محمد النقبي، سعيد عبدالله غانم سيف الزعابي، ليحل محلّهم كل من سعيد خلفان سالم المزروعي، عيسى موسى محمد بن هويدن، ويكملون مدة عضويتهم في المجلس.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل في ما يخصه تنفيذ أحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية