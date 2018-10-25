هاسيك: أوصيتُ اللاعبين بالابتعاد عن الأخطاء أمام دبا

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

وصف مدرب الفريق الأول لنادي الفجيرة، التشيكي ايفان هاسيك، مباراة فريقه أمام دبا الفجيرة، التي ستقام في استاد الفجيرة الدولي، غداً، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، بالصعبة وبأنها ستكون أصعب من المباراة التي فاز فيها على اتحاد كلباء 3-2 في الجولة الماضية.

وقال هاسيك، في المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، في قاعة المؤتمرات الصحافية بنادي الفجيرة: «يتوجب علينا التركيز بشكل عالٍ في هذه المباراة، لما يملكه دبا الفجيرة من لاعبين جيدين، والابتعاد عن الأخطاء بعد أن تسببت في أهداف بالمباراة السابقة أمام اتحاد كلباء»، ورفض هاسيك الإفصاح عن تشكيلة الفريق في المباراة أو الغيابات في صفوف الفريق، لكنه امتدح لاعبي دكة الاحتياط لفريقه، ووصفهم بانهم قادرون على تغيير المباراة، متمنياً أن يكون الفرنسي، عمر كوسوكو، جاهزاً، مبيناً أنه يعاني من إصابة طفيفة في الوقت الحاضر ومبدياً ارتياحه لعودة اللاعب إبراهيم سرحان إلى التدريبات.

ووصف هاسيك دبا الفجيرة بالفريق صاحب الخبرة في دوري المحترفين، كونه يوجد في دوري الخليج العربي منذ أربع سنوات، وقد تعاقد مع مدرب جديد، هو السوري محمد قويض، مضيفاً: «أتوقع أن يلعب دبا الفجيرة المباراة معتمداً على الهجمات المرتدة وهو أسلوب المدرب السوري».

من جانبه، أكد مدرب فريق دبا الفجيرة، السوري محمد قويض، أن هدف فريقه من المباراة هو الفوز أو التعادل، وقال في مؤتمر صحافي: «الناس يصفون المباراة بأنها مباراة ديرب، لكني أقول إنها مباراة بثلاث نقاط مثل غيرها، ووضعنا في الحسبان أن الفجيرة يمرّ بمرحلة انتعاش حالياً بعد الفوز في آخر مباراة على اتحاد كلباء 3-2، وهو فريق منظم ويتمتع بانتشار جيد».