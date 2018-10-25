المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

بدلاء

قرر مسؤولو النادي الأهلي المصري خوض مباراتهم ضد الوصل يوم 28 الجاري، في دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بلاعبي الصف الثاني، بسبب ضغط مباريات الفريق المصري، واستعداده لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

«سوالف»

ظهر المعلق الرياضي المعروف، علي حميد، على شاشة قناة عجمان، في برنامج «سوالف رياضية»، الذي يقدمه الزميل، عبدالله الكعبي، ليطمئن الجمهور على حالته الصحية بعد شفائه من الوعكة التي تعرض لها أخيراً، لكن المفاجأة كانت أنه يُعالج على حسابه الخاص من دون وجود مؤسسة ترعاه.

مدرب

مدرب في أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم طلب من إدارة ناديه استخراج تأشيرة إقامة لزوجته المقيمة في دولة أجنبية، بعد أن قررت الإقامة معه بشكل دائم في الدولة.