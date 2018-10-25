17 لاعباً في قائمة منتخب السلة استعداداً لبطولة العرب

المصدر: جوني جبور - دبي

وجهت لجنة المنتخبات الوطنية لكرة السلة الدعوة لـ17 لاعباً من أندية الدولة للانضمام إلى القائمة الأولية للأبيض، الذي يبدأ مساء غدٍ أولى مراحل الإعداد للمشاركة في البطولة العربية المقررة في مصر من السابع إلى 16 نوفمبر المقبل.

وضمت القائمة الشقيقين سعيد ومحمد مبارك، بجانب قيس عمر وراشد ناصر وخليفة خليل من شباب الأهلي، ومبارك خليفة وراشد أيمن ومحمد صالح من الوصل، وصالح سلطان وطلال سالم وحمد محمد وحسن عبدالله من النصر، وجاسم محمد وعمر خالد ومحمد الجسمي ومحمد الهاشمي من الشارقة، وحسين علي من بني ياس.

ويدشن الأبيض أولى مراحل تجمعه بقيادة فنية جديدة، سواء على صعيد لجنة المنتخبات التي بات يشرف عليها محمد الحمادي خلفاً لمدير المنتخبات الأسبق علي أميري، فضلاً عن إيكال مهمة التدريب للمدير الفني للاتحاد الدكتور منير بن الحبيب، الذي أسندت إليه المهمة بعد اعتذار المدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم عن مهمته في تدريب المنتخبات الوطنية في شهر يونيو الماضي.