الجزيرة يريد الانفراد بـ «القمة» من بوابة كلباء

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يسعى الجزيرة إلى الانفراد بقمة دوري الخليج العربي لكرة القدم، عندما يستضيف اتحاد كلباء الساعة السابعة والنصف مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في الجولة السابعة للمسابقة، في ظل احتلاله المركز الأول بـ 14 نقطة متساوياً مع الشارقة في الرصيد نفسه، بعد نجاحه في تحقيق فوز غال خارج ملعبه على العين حامل اللقب بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الماضية.

وبجانب رغبته في تحقيق الفوز على كلباء، فإن الجزيرة يأمل أيضا تعثر منافسيه الشارقة أمام بني ياس، والعين أمام عجمان، غدا بالتعادل أو الخسارة، ليغرّد بالصدارة منفرداً.

وقدم الجزيرة مباراة كبيرة أمام العين في غياب اثنين من أبرز نجومه، هما: هدافه التاريخي علي مبخوت، ولاعب الوسط محمد جمال، في الجولة الماضية، وتوّج أداءه بفوز ثمين في الدقائق الخمس الأخيرة، بعد أن استطاع قلب الطاولة عليه وسط ذهول جماهير «الزعيم»، بعد أن حوّل تأخره حتى الدقيقة 85 بهدف إلى فوز بهدفين.

ومن المحتمل أن يشارك نجم الفريق علي مبخوت في مباراة اليوم بعد اقترابه من الشفاء واكتمال لياقته البدنية، بعد أن تعرّض للإصابة التي حرمته من وجوده مع المنتخب في معسكره الأخير بإسبانيا، ومن المشاركة أيضاً في مباراة العين.

ويفتقد الفريق محمد جمال، الذي مازال يخضع للعلاج من إصابته في الكوع التي تعرّض لها قبل مباراة العين.

في المقابل، تعرّض اتحاد كلباء لخسارة مفاجئة على ملعبه أمام الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهي الخسارة التي «عطلت» انطلاقة الفريق الرائعة منذ بداية الموسم، وجمّدت رصيده عند تسع نقاط في المركز السادس، ورسّخت «عقدته» أمام الفجيرة.

ويسعى الفريق اليوم إلى تحقيق المفاجأة واقتناص نقطة من «عرين» الأسد الجزراوي للبقاء في منطقة الوسط الآمنة، بعيداً عن صراع الهروب من القاع.

الغيابات

الجزيرة: محمد جمال.

كلباء: محمد البيرق.

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