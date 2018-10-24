سلطان ودرويش يجتازان اختبارات آسيا للحكام الشباب

المصدر: منصور السندي - دبي

تلقى اتحاد كرة القدم خطاباً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، داعياً فيه الحكمين سلطان محمد صالح وأحمد درويش، للمشاركة في المرحلة الثانية الخاصة بأكاديمية الحكام الآسيويين الشباب التي يقيمها الاتحاد الآسيوي الشهر المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك بعدما تمكن الحكمان من اجتياز المرحلة الأولى للاختبارات التي نظمتها الأكاديمية للحكام الآسيويين.

وكانت المرحلة الأولى قد اشتملت على أربع دورات، تم خلالها تقييم 42 حكماً آسيوياً شاباً، من 27 دولة في جوانب فنية وبدنية، إضافة إلى اللغة الإنجليزية.

ويستعد سلطان ودرويش للسفر إلى ماليزيا، من أجل المشاركة في أولى دورات المرحلة الثانية. وتهدف الأكاديمية إلى تخريج أفضل الحكام الشباب في آسيا، وإيصالهم إلى لائحة النخبة مع تحضيرهم لقيادة المباريات في المحافل الآسيوية والعالمية.

ويعتبر سلطان وأحمد درويش من الحكام الصاعدين، نظراً لظهورهما معاً بمستوى تحكيمي متطور في الفترة الماضية، وتعول عليهما لجنة الحكام كثيراً في المرحلة المقبلة، في إطار حرصها على تأهيل الحكام الشباب.