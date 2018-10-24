«أبيض الشابات» يقسو على المالديف بـ 19 هدفاً

المصدر: بيشكيك - الإمارات اليوم

حقق المنتخب الوطني للشابات (تحت 19 عاماً)، فوزاً عريضاً على نظيره المالديفي بنتيجة 19-صفر، في المباراة التي أقيمت أول من أمس، على استاد عمرزاكوف في عاصمة قيرغزستان بيشكيك، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة آسيا 2019.

سجلت الأهداف روان الحمادي (4، 60، 87)، وصالحة راشد (12، 54، 61، 73)، وشهد خالد (17، 37، 74)، وموزة المسماري (21، 34)، والعنود خالد (27)، وليلى المهيري (39، 43، 65، 76)، والبديلة سندية المزروعي (80)، والبديلة شيخة الكعبي (90+3).

وتقدم الأبيض للمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، خلف أوزبكستان (المتصدر)، يليه في الوصافة منتخب قرغيزستان.