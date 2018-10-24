«الفاسكو»: ذكرياتي الجميلة مع الوصل لن تمنعني من الفوز

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن مواجهته مع الوصل غداً في دوري الخليج العربي تحمل طابعاً خاصاً، لافتاً إلى أنه عاش لحظات رائعة مع «الإمبراطور» في الموسمين الماضيين، ولكنه شدد على أن هذه الذكريات الجميلة لن تمنعه من التفكير في تحقيق شباب الأهلي الفوز في المباراة.

وقال المدرب الملقب بـ«الفاسكو» في مؤتمر صحافي إن المباراة صعبة، ولها أهمية كبيرة بالنسبة إلى الفريقين، موضحاً: «حققنا فوزاً صعباً على دبا الفجيرة في الجولة الماضية من الدوري، ولكن بالتأكيد الأهم هو الفوز لمواصلة النتائج الإيجابية».

وتحدث عن الوصل وخسارته في آخر مباراتين، وإقالة المدرب الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، من منصبه، وقال: «أعلم أن الوصل يمر بظروف غير جيدة، بعدما حقق نتائج سلبية في الجولات الماضية، إلى جانب الاستغناء عن المدرب، ولكن في الوقت نفسه أنا أعلم جيداً أن هذه الظروف قد تكون عاملاً إيجابياً للإمبراطور، ولقد قمت بتدريب اللاعبين، وأعرف تماماً كيف يفكرون، إذ إنه عندما تصبح الأمور سيئة، تكون هناك ردة فعل قوية، ومتأكد أن الوصل سيكون لديه دافع قوي للتعويض، لذلك يجب علينا أن نكون حذرين، ونخوض المباراة بكل قوة».

وأضاف: «أحترم فريق الوصل وجمهوره، ولن أنسى أن الإمبراطور هو من فتح الباب أمامي للعمل في دوري الخليج العربي، ولكن في الوقت نفسه أنا مدرب محترف، ويجب أن أحترم تعاقدي مع شباب الأهلي، ولاشك في أن ذكرياتي مع الوصل ستبقى في ذاكرتي لفترات طويلة، ولكن بالنسبة للمباراة غداً، سيكون تركيزي على قيادة شباب الأهلي لتحقيق الفوز».

أما بالنسبة إلى استعدادات شباب الأهلي للمباراة، قال: «ركزنا على الجانب الفني في التدريبات الماضية، وحالياً لا توجد لدينا غيابات، باستثناء أحمد خليل، الذي يخوض المرحلة الأخيرة من التعافي من الإصابة التي تعرض لها».

وقال: «تحدث في أول مؤتمر صحافي لي، وأكدت أنه لا توجد أفضلية لأي فريق على حساب فريق آخر، وأن المستويات متقاربة».

