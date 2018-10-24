المهيري: دوري سلة الكراسي المتحركة سيشهد نقلة نوعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أجريت مراسم سحب قرعة دوري كرة سلة الكراسي المتحركة لموسم 2018 - 2019، بنادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور الأمين العام باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، ذيبان سالم المهيري، ومدربي أندية أصحاب الهمم بالدولة، والمشاركين في هذه النسخة من الدوري.

من جانبه، أكد ذيبان سالم المهيري في تصريحات صحافية أن هذا الموسم سيكون استثنائياً، وأن دوري كرة السلة للكراسي المتحركة يشهد نقلة نوعية ومتابعة جماهيرية، الأمر الذي أضفى أجواء حماسية للدوري، متمنياً أن يكون صاحب هذه النسخة بطلاً جديداً، والتوفيق لجميع الفرق المشاركة خلال هذا الموسم الرياضي.

وقال إن «مستوى الفرق المشاركة يتقدم بشكل ملحوظ، آملاً هذا الموسم أن يحظى بكل ما هو جديد للفرق المشاركة، وأن يكتسب لاعبونا خبرات جديدة».

وأسفرت مراسم القرعة لدوري كرة السلة للكراسي المتحركة عن تقسيمه إلى ست جولات، إذ سيلتقي في الجولة الأولى نادي خورفكان مع نادي دبي لأصحاب الهمم في المباراة الأولى، والمباراة الثانية ستجمع نادي الثقة للمعاقين ونادي العين، وفي الجولة الثانية ستجمع نادي خورفكان ونادي الثقة في المباراة الأولى، وناديَي العين ودبي في المباراة الثانية، وستجمع الجولة الثالثة نادي خورفكان والعين في المباراة الأولى، ودبي والثقة في المباراة الثانية، وفي الجولة الرابعة سيلتقي نادي الثقة للمعاقين ونادي خورفكان مع دبي، وفي الجولة الخامسة سيلتقي العين نادي دبي، ونادي خورفكان والثقة، وفي الجولة الختامية سيلتقي دبي والثقة في المباراة الأولى، وخورفكان والعين في المباراة الثانية.