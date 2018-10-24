«الشارقة الرياضي» يناقش خطط التعاون مع اتحاد السلة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اطلع الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، على خطط وسبل التعاون مع اتحاد كرة السلة وتبادل الأفكار والاستفادة من الخبرات بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة، والعمل على المزيد من التطوير للّعبة في أندية الإمارة.

جاء ذلك لدى زيارة وفد الاتحاد لمقر المجلس ممثلاً في رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة، نائب رئيس الاتحاد، عبداللطيف الفردان، وأمين عام اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة، الأمين العام للاتحاد، سالم المطوع، ومدير المنتخبات الوطنية، محمد الحمادي، والمدير الفني للمنتخبات، الدكتور منير بن سليمان.

استعرض الاجتماع كيفية تفعيل سبل التعاون بين الطرفين، بعد قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإضافة الألعاب الجماعية في أندية المنطقة الوسطى، والاستفادة من هذا الجانب في إثراء النشاط الذي تضيفه الأندية المعنية مع بقية الأندية بالإمارة، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة كرة السلة، بجانب توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.