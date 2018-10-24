إدارة الوحدة: نثق بعودة الفريق إلى الطريق الصحيح

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة، المتحدث الرسمي، الدكتور جمال الحوسني، إن إدارة الشركة أكدت ثقتها في الفريق الأول، وقدرته على العودة إلى الطريق الصحيح الذي بدأ به الموسم الحالي في مختلف البطولات.

وعقدت شركة كرة القدم بنادي الوحدة اجتماعاً، أول من أمس، مع الجهازين الفني والإداري للفريق الأول، لبحث تداعيات الخسارة الأخيرة أمام الظفرة.

وتعرض الوحدة للخسارة الثانية هذا الموسم أمام الظفرة بأربعة أهداف مقابل هدفين الأربعاء الماضي في الجولة السادسة لمنافسات دوري الخليج العربي، ما أدى إلى تراجع الفريق إلى المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

وقال الحوسني لـ«الإمارات اليوم»: «تم التأكيد خلال الاجتماع على الثقة بالفريق الأول لكرة القدم وإمكاناته وقدرته في العودة من جديد إلى طريق الانتصارات، وتجاوز ما حدث في مباراة الظفرة الأخيرة التي خسرها الفريق وأبعدته مؤقتاً عن صدارة الدوري، وتم التأكيد أيضاً على الوقوف خلف الفريق ومساندته لعبور هذه الكبوة الطارئة، وحث الجميع على ضرورة بذل أقصى جهد ممكن، وتقليل الأخطاء فدر المستطاع، وتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز على النصر في المباراة المقبلة بالجولة السابعة للدوري الجمعة المقبل.

وأضاف نحن واثقون بأن الفريق سيعود إلى الطريق الصحيح سريعاً، وإلى منظومة العمل الناجحة التي كان يسير عليها منذ بداية الموسم، خصوصاً أنه يحظى بمتابعة جماهيرية هي الأكبر على الإطلاق منذ ثلاثة أعوام في كل مبارياته، سواء على ملعبه أو خارجه.

وقال «تمت مطالبة الجميع بالمزيد من الجدية في التدريبات والمباريات، وتصحيح الأخطاء أولاً بأول، والتأكيد أيضاً على أهمية الفوز بجميع المباريات على ملعبنا أو خارجه، من أجل تحقيق طموحات الجماهير التي اشتاقت كثيراً للفوز ببطولة الدوري، وهي تستحق ذلك، خصوصاً أن الوحدة يمتلك كل المقومات الأساسية للفوز بكل البطولات المحلية».

ودعا الحوسني جماهير الوحدة إلى الاستمرار في الوقوف خلف الفريق ومساندته بقوة، كما تفعل في كل المباريات خاصة الخارجية، وقال «جماهير الوحدة مطالبة الآن بمؤازرة الفريق أكثر من أي وقت مضى، حتى يعبر هذه المرحلة بنجاح، ونحن واثقون بحبهم وولائهم لناديهم».

وتراجع الوحدة إلى المركز الرابع في جدول ترتيب فرق دوري الخليج العربي، بعد أن تجمد رصيده عند النقطة 12، على الرغم من الظهور القوي للفريق في بداية الموسم.

برغش يغيب عن لقاء النصر

يستمر غياب ظهير أيمن فريق الكرة بنادي الوحدة، الدولي محمد برغش، عن مباراة فريقه أمام النصر يوم الجمعة المقبل، على استاد آل مكتوم في الجولة السابعة من منافسات دوري الخليج العربي، بسبب الإصابة بشدّ في العضلة الخلفية.

وغاب برغش عن مباراة الوحدة الأخيرة أمام الظفرة في الجولة السادسة التي انتهت بخسارة العنابي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويحتاج برغش للعلاج أياما عدة قبل مشاركته في التدريبات الجماعية مع الفريق، ويخوض حالياً تدريبات منفردة مع الجهاز الطبي للفريق.

شركة كرة القدم طالبت الجميع بالمزيد من الجدية في التدريبات والمباريات.