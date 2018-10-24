ترشيح مواطنتين لـ «شارة التحكيم الدولية»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن ترشيح الحكمتين المواطنتين مريم شاكر (ساحة) وعشبة المنصوري (مساعد) لقائمة الحكام الدولية 2019، بعد نجاحهما في الاختبارات الفنية والبدنية والطبية التي عقدها اتحاد الكرة في سبتمبر الماضي.

وقال المدير الفني للحكمات، محمد هديب، في تصريحات صحافية إن «الظهور الأول لمريم شاكر كحكم ساحة كان في 2011، بعد تفرغها من نشاط الكرة النسائية، كونها كانت إحدى لاعبات منتخب السيدات، فاندمجت في سلك التحكيم من خلال اكتسابها العديد من الخبرات، خلال مشاركتها في الدورات التدريبية».

وأضاف: «على الوتيرة نفسها سارت لاعبة المنتخب السابقة عشبة المنصوري، وكان قرارها في دخول التحكيم في 2016، كحكم مساعد في المراحل السنية، وصولاً إلى دوري الدرجة الأولى للسيدات».

ومن المنتظر أن يتم اعتماد ضم الحكمتين في يناير المقبل، ثم ستتبعه مشاركتهما في الدورة التدريبية لحكام النخبة الآسيوية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي في مقره بكوالالمبور في الشهر ذاته، وستخضعان خلالها لتدريبات لياقة بدنية، واختبار في اللغة الإنجليزية.