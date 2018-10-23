«الأبيض الشاب» يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - الإمارات اليوم

استأنف المنتخب الوطني للشباب (تحت 19 سنة) تدريباته استعداداً لمواجهة إندونيسيا بعد غد، في ختام دور المجموعات، وسط معنويات عالية بعد الفوز العريض الذي حققه في الجولة الثانية من منافسات كأس آسيا للشباب بثمانية أهداف لهدف، على حساب منتخب الصين تايبيه، والذي عزز من خلاله «الأبيض الشاب» صدارته المجموعة بالعلامة الكاملة، قاطعاً شوطاً كبيراً نحو عبور دور المجموعات وحجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

وأكد مدرب منتخبنا الوطني للشباب الفرنسي ليدوفيك باتيللي، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة الأبيض الشاب مع نظيره منتخب الصين تايبيه، أن الفوز العريض بثمانية أهداف يعطي دافعاً كبيراً للاعبين لتقديم الأفضل في المباراة المرتقبة أمام منتخب إندونيسيا (المستضيف)، والذي يحظى بدعم جماهيري كبير خلال مبارياته في البطولة.

وأشار إلى أن المباراة شهدت سيطرة تامة من قِبل لاعبي «الأبيض الشاب» الذين نجحوا في ترجمة التعليمات داخل المستطيل الأخضر، وسجلوا ثمانية أهداف إلى جانب خلق العديد من الفرص التي كانت كفيلة بزيادة حصيلة الأهداف، وهذا ما يعكس الجدية الكبيرة التي تعامل بها اللاعبون مع مجريات المباراة، وعدم التراخي بعد التقدم، وبهذا الفارق في النتيجة، موضحاً أنه من الجيد أن منتخبنا وبجانب الفوز العريض تمكّن من إنهاء المباراة دون أي إصابات أو الحصول على بطاقات صفراء، وهذا كان الهدف من التبديلات التي أُجريت خلال الشوط الثاني بالحفاظ على اللاعبين، ومنح البدلاء الفرصة للمشاركة في المباراة.

ويرى باتيللي أن البطولة الآن بدأت بالنسبة إلى «الأبيض الشاب».