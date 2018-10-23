المدافعون يتألقون بـ 5 أهداف

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

شهدت الجولة السادسة من دوري الخليج العربي تألق المدافعين من الناحية التهديفية، بعدما أحرزوا خمسة أهداف في المباريات السبع، والأهم من ذلك أن هذه الأهداف كانت في بعض المباريات طريق العودة للفرق. ولعل أبرز هذه المباريات ديربي بردبي الذي انتهى لصالح النصر بنتيجة 3-1، حيث افتتح التسجيل مدافع النصر، خليفة مبارك، قبل أن يتعادل مدافع الوصل، عبدالرحمن علي، في ظل غياب القوة الهجومية للوصل متمثلة في فابيو ليما وكايو.

كما سجل قائد فريق الفجيرة، المخضرم هلال سعيد، الهدف الأول في شباك اتحاد كلباء، قبل أن يكمل الجزائري بن يطو، الهدفين الآخرين، ونجح قائد دفاع شباب الأهلي محمد مرزوق، في إحراز هدف الفوز الذي ضمن النقاط الثلاث لفريقه، واقتنص مدافع الإمارات، سعد سرور، نقطة ثمينة لفريقه من بني ياس، بعدما أحرز هدف التعادل.