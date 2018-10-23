النصر يهزم الوصل.. ويرفع كأس السلة للمرة الرابعة

المصدر: جوني جبور - دبي

ظفر النصر بكأس نائب رئيس الدولة للمرة الرابعة بتاريخه، بعد تغلبه على جاره الوصل «97-87»، في المباراة النهائية للنسخة الـ13 من البطولة، التي جمعتهما أمس على صالة نادي شباب الأهلي في منطقة الممزر.

وأضاف النصر لقباً جديداً في سجلات البطولة، بعد تتويجه بألقاب النسخ الثلاث الأولى: «2007-2008، و2008-2009، و2009-2010»، فيما أدت خسارة الوصل إلى حرمانه اللقب الثاني تاريخياً في المسابقة، بعد أن توج بها الإمبراطور موسم «2010-2011».

وعقب انتهاء المباراة، توجه رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، يصحبه الأمين العام المساعد في الهيئة العامة للرياضة، خالد المدفع، ورئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن أبوالشوارب، ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، عبدالرزاق الهاشمي، ورئيس شركة الألعاب الجماعية في نادي الوصل، نبيل عبدالكريم، وعدد من أعضاء الناديين ومجلس إدارة الاتحاد، لتقليد الوصل الميدالية الفضية، والنصر الذهبية وكأس النسخة 13.

وفي تفاصيل المباراة، عرف النصر كيفية حسم انتصاره بنيل لاعبيه الأفضلية المطلقة في الفترتين الأولى والثانية بواقع «28-12 و35-30»، ما أتاح للعميد الصمود في وجه الصحوة المتأخرة للوصل الذي نال لاعبوه الأفضلية في الفترتين الثالثة والرابعة «22-17 و23-17»، ولم تكن كافية للإمبراطور للعودة بنتيجة المباراة.