فريق أبوظبي بطل العالم لزوارق الـ «إكس كات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حقق زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي لقب بطولة العالم لزوارق الإكس كات لموسم 2018، بعد أن تمكن من حصد المركز الأول ولقب السباق الرئيس الثاني للجولة الرابعة والختامية من بطولة العالم لزوارق الإكس كات، التي أقيمت في مدينة هانغزو الصينية لكي يصل إلى النقطة رقم 213 في الترتيب العام ليحقق اللقب الغالي للمرة الأولى في تاريخ الفريق، وكان زورق أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري قد تمكن من حصد المركز الثاني في السباق، في حين حل ثالثاً زورق شرطة دبي بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، وصبت هذه النتيجة في مصلحة فريق أبوظبي الذي حل في المركز الأول في الترتيب العام للبطولة، في حين حل زورق شرطة دبي في المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 204 نقاط، وجاء زورق أبوظبي 5 ثالثاً برصيد 184 نقطة.