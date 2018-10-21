تركي آل الشيخ يوجه بعلاج عمر عبد الرحمن بشكل عاجل

المصدر: محمد أبو إسماعيل- دبي

وجه رئيس هيئة الشباب والرياضة السعودية تركي آل الشيخ، بسرعة علاج اللاعب الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن، لاعب نادي الهلال بشكل عاجل وذلك من خلال تغريده رسميه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير، عقب إصابة اللاعب أمس في مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي بأول دقائق اللقاء.

وقال تركي آل الشيخ: "وجهت المختصين في هيئة الرياضة للتنسيق مع إدارة نادي الهلال؛ لعلاج عموري بشكل عاجل في أفضل الأماكن في العالم، والله يشفيه، وبإذن الله يعود قريباً".

وكانت الفحوصات الأولية تؤكد إصابة اللاعب في أربطة الركبة وما قد يعني غيابه عن كأس آسيا مع المنتخب الوطني في يناير القادم.