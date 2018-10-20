عجمان يحرم الشارقة من الفوز الخامس

المصدر: منصور السندي-الشارقة

حرم لاعب عجمان المحترف النيجيري ستانلي نكا، الشارقة من الفوز الخامس عندما تمكن من تسجيل هدف التعادل لفريقه في الوقت القاتل للمباراة "85" بعدما كان الشارقة متقدما بهدف دون رد سجله اللاعب الأوزبكي أوتابيك شوكورف خلال المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على استاد خالد بن محمد في الشارقة ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ويعد ذلك التعادل الثاني في الدوري للشارقة الذي لم يتعرض حتى الآن للخسارة رافعا رصيده الى 14 نقطة فيما قفز عجمان الى النقطة السابعة.

أنهي الشارقة الشوط الأول متقدما بهدف دون رد، فيما نجح فريق عجمان في العودة للمباراة في الشوط الثاني الذي شهد تسجيله للهدف الثاني في الوقت الذي كان يستعد فيه جمهور الشارقة للاحتفال بالفوز الخامس لفريقه في الدوري.

واتسمت المباراة التي حضرها 4050 مشجعا، بالندية من الفريقين، وبدأ الشارقة صاحب الأرض والجمهور الأفضل في اغلب فترات المباراة لكنه لم يستثمر أفضليته في تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مرمى عجمان الذي تمكن مدربه المصري ايمن الرمادي من قراءة أحداث الشوط الثاني بشكل جيد ليقود فريقه لتسجيل هدف التعادل في المباراة ويحصد نقطة بذلك ثمينة من الشارقة على ملعبه ووسط جمهوره