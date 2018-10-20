العنبري: راض عن نتيجة مباراة عجمان رغم التعادل

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري أنه ورغم خروج فريقه متعادلا مع ضيفه عجمان بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، الإ انه راض عن النتيجة قياسا بالمستوى الذي قدمه فريقه خلال المباراة، مشددا على أن الكل يتحمل على راسهم الجهاز الفني مسؤولية النتائج غير المرضية للفريق.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة" اللاعبون حصلوا على الإشادة في أوقات الفوز لكن الجميع وعلى راسهم الجهاز الفني يتحمل مسؤولية النتائج غير المرضية للفريق وسنعمل على التعلم من السلبيات والإيجابيات"

وأضاف "لم نظهر بالمستوى المطلوب وتوقف الدوري ورجوع اللاعبين من المنتخب بإصابات أثر بصورة سلبية على الفريق".