شاهد .. النصر: دبي زرقاء

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

احتفل نادي النصر بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على الوصل في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي بعمل تصميم يظهر أهم معالم دبي باللون الأزرق احتفالاً بالثلاث نقاط الذي حققها الفريق بالفوز على الوصل، وأظهر التصميم تحول لون برج خليفة وأهم أبراج دبي من ألوانها الطبيعية إلى اللون الأزرق ثم كتابة عبارة دبي زرقاء.

وكان النصر قد حقق فوزاً كبيراً على فريق الوصل في الجولة السادسة بنتيجة 3-1 ليستعيد الفريق بريقه وانتصاراته الهامة ويصل إلى النقطة السادسة، بينما اغرقت النتيجة فريق الوصل في المشاكل وتم اقالة مدرب الفريق، الأرجنتيني غوستافو كونتيروس من تدريب أسود زعبيل وتعيين حسن العبدولي مدرباً للفريق.