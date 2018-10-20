المصدر: دبي-الامارات اليوم.

الوحدة

تقدمت إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم بالشكر إلى الجهات الرياضية الرسمية، وأندية الدولة كافة، ولاعبيها، والجمهور الرياضي على مشاعرهم الصادقة، وتمنياتهم الشفاء العاجل للاعب النادي أحمد العكبري، الذي تعرض لحادث سير أول من أمس.

استمرار

نفى البرازيلي صامويل روزا رغبته في الرحيل عن النصر، بحسب صحيفة «لانسي» البرازيلية، مشيراً إلى أنه يشعر بالسعادة في دبي، وأن لديه الرغبة في تحقيق البطولات مع «العميد».

علاقة

تحسنت العلاقة بين مدرب أحد فرق أندية المحترفين والجهاز الطبي في النادي، خلافاً لما كانت عليه في السابق، بسبب كثرة إصابة اللاعبين، وطول فترة غيابهم عن الملاعب، إذ بدأ المدرب يشيد بجهد الجهاز الطبي، بعد أن أحسن التعامل مع إصابات لاعبي الفريق.